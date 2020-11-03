***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 10:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885587
BIST
13:141.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:148,4844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,5020
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4892
En Düşük
8,4096
13:149,9263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1030
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9299
En Düşük
9,7754
13:14518,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,73
|Açılış
|: 518,15
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:14
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.316.702
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.016.537
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SISE
|6,41
|732.427.761
|% 0,79
|
|PETKM
|4,25
|690.651.061
|% 3,66
|
|TSKB
|2,36
|578.897.141
|% -7,45
|
|KRDMD
|3,31
|499.758.977
|% -2,93
|
|GARAN
|6,66
|429.237.230
|% 0,76
|
|TSKB
|2,36
|578.897.141
|% -7,45
|
|PETKM
|4,25
|690.651.061
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,31
|499.758.977
|% -2,93
|
|DOHOL
|2,47
|333.281.403
|% 1,23
|
|ODAS
|3,27
|387.585.672
|% 2,51
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4798
|8,4844
|% 0,52
|
|Euro
|9,9203
|9,9263
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,9911
|11,0462
|% 1,13
|
|Frank
|9,2255
|9,2811
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2556
|2,2669
|% 0,52
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,64
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.418
|3.503
|36,27
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,54
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|1,37
|