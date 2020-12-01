***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2020 18:22
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KASIM 2020 AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890841
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1091
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05455,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 8,64
|Açılış
|: 455,67
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|KSTUR
|164,00
|250.349
|% 9,99
|
|UZERB
|35,66
|812.442
|% 9,99
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|VANGD
|8,51
|2.269.465
|% -5,44
|
|TKNSA
|13,34
|770.182.967
|% 9,98
|
|PGSUS
|62,90
|768.248.883
|% 9,97
|
|MPARK
|20,18
|332.218.859
|% -4,54
|
|ODAS
|3,49
|295.529.981
|% 2,35
|
|OYAKC
|8,20
|272.537.646
|% 1,86
|
|IHLGM
|1,30
|112.070.511
|% 1,56
|
|ODAS
|3,49
|295.529.981
|% 2,35
|
|PEKGY
|2,29
|144.688.076
|% 1,78
|
|HLGYO
|3,03
|175.648.650
|% -2,57
|
|OYAKC
|8,20
|272.537.646
|% 1,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8351
|7,8422
|% 0,21
|
|Euro
|9,4360
|9,4449
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4388
|10,4911
|% 0,37
|
|Frank
|8,6449
|8,6970
|% 0,79
|
|Riyal
|2,0840
|2,0945
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|33,62
|
|Altın Gr.
|456
|456
|8,62
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|0,26
|
|B. Petrol
|47,18
|47,18
|-0,70
|