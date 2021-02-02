***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.02.2021 11:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OCAK 2021 AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906893
BIST
12:181.514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 21,23
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.516
En Düşük
1.505
12:187,1616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:188,6526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
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8,7084
En Düşük
8,5692
12:18424,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -5,78
|Açılış
|: 424,20
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:18
|AGYO
|3,96
|17.324.104
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.233.966
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.391.343
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ESEN
|37,20
|227.339.020
|% 9,99
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|KAPLM
|32,20
|5.509.801
|% -8,00
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,20
|15.074.933
|% -6,95
|
|KOZAL
|122,70
|763.897.228
|% -1,13
|
|SISE
|7,54
|763.893.709
|% 2,03
|
|THYAO
|12,23
|669.802.668
|% 1,83
|
|GARAN
|9,60
|536.702.339
|% 1,27
|
|KARSN
|5,53
|426.455.377
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,45
|258.149.418
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,98
|408.849.465
|% 2,05
|
|ODAS
|4,10
|421.187.078
|% -0,97
|
|SISE
|7,54
|763.893.709
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,48
|136.344.330
|% 1,37
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1540
|7,1616
|% -0,35
|
|Euro
|8,6411
|8,6526
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,7519
|9,8008
|% -0,46
|
|Frank
|7,9405
|7,9883
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8963
|1,9058
|% -0,81
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-9,69
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.856
|-36,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|-38,98
|
|Yarım
|1.353
|1.388
|-18,85
|
|Çeyrek
|678
|694
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,76
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,33
|
|B. Petrol
|57,03
|57,03
|0,70
|