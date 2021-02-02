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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

02.02.2021 11:04



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906895


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BIST En Aktif Hisseler12:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DZGYO 6,05 29.140.027 % 10,00  
AGYO 3,96 17.343.207 % 10,00  
DITAS 39,82 5.237.987 % 10,00  
TSGYO 6,27 11.391.343 % 10,00  
PKENT 1.844,70 1.337.408 % 10,00  
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12:16 Alış Satış %  
Dolar 7,1476 7,1526 % -0,47  
Euro 8,6367 8,6434 % -0,30  
Sterlin 9,7464 9,7953 % -0,51  
Frank 7,9381 7,9859 % -0,58  
Riyal 1,8962 1,9057 % -0,81  
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12:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -8,78  
Altın Gr. 424 424 -5,59  
Cumhuriyet 2.811 2.853 -39,00  
Tam 2.796 2.867 -41,49  
Yarım 1.351 1.387 -20,06  
Çeyrek 678 693 -10,04  
Gümüş.Ons 27,73 27,77 -1,04  
Gümüş Gr. 6,34 6,34 -0,35  
B. Petrol 56,86 56,86 0,53  
Seans Raporu 12:16
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