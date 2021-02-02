***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.02.2021 11:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OCAK 2021 AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906895
BIST
12:181.514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 21,23
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.516
En Düşük
1.505
12:187,1616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:188,6526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:18424,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -5,78
|Açılış
|: 424,20
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:16
|DZGYO
|6,05
|29.140.027
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|17.343.207
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.237.987
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.391.343
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|KAPLM
|32,20
|5.582.275
|% -8,00
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,20
|15.147.399
|% -6,95
|
|KOZAL
|122,50
|766.873.653
|% -1,29
|
|SISE
|7,54
|764.176.913
|% 2,03
|
|THYAO
|12,24
|670.913.444
|% 1,92
|
|GARAN
|9,60
|536.733.164
|% 1,27
|
|KARSN
|5,53
|427.413.632
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,44
|259.310.773
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,98
|409.089.857
|% 2,05
|
|ODAS
|4,09
|422.638.773
|% -1,21
|
|SISE
|7,54
|764.176.913
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,47
|136.482.272
|% 0,68
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1476
|7,1526
|% -0,47
|
|Euro
|8,6367
|8,6434
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,7464
|9,7953
|% -0,51
|
|Frank
|7,9381
|7,9859
|% -0,58
|
|Riyal
|1,8962
|1,9057
|% -0,81
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-8,78
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.853
|-39,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-41,49
|
|Yarım
|1.351
|1.387
|-20,06
|
|Çeyrek
|678
|693
|-10,04
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|-1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,35
|
|B. Petrol
|56,86
|56,86
|0,53
|