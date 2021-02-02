***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.02.2021 11:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OCAK 2021 AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906897
BIST
12:251.514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 21,96
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.516
En Düşük
1.505
12:257,1560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0305
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:258,6425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0273
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:25423,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -6,34
|Açılış
|: 423,70
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:25
|TSGYO
|6,27
|11.439.002
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|17.509.480
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.238.187
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|2.055.351
|% 9,99
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KAPLM
|32,44
|5.949.537
|% -7,31
|
|NIBAS
|37,10
|15.687.345
|% -7,20
|
|KOZAL
|122,70
|778.131.906
|% -1,13
|
|SISE
|7,53
|768.802.732
|% 1,89
|
|THYAO
|12,23
|675.891.751
|% 1,83
|
|GARAN
|9,60
|547.160.241
|% 1,27
|
|KARSN
|5,52
|431.932.271
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,45
|261.276.524
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,98
|410.579.308
|% 2,05
|
|ODAS
|4,10
|425.464.849
|% -0,97
|
|SISE
|7,53
|768.802.732
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,47
|136.883.803
|% 0,68
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1527
|7,1560
|% -0,42
|
|Euro
|8,6327
|8,6425
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,7327
|9,7815
|% -0,65
|
|Frank
|7,9245
|7,9723
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8940
|1,9034
|% -0,93
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-11,58
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-41,00
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,83
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,92
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,54
|-1,27
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|56,86
|56,86
|0,53
|