***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2021 19:08
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
MART 2021 AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923560
BIST
10:001.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.444
En Düşük
1.442
10:008,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0340
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:009,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0227
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:00452,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,37
|Açılış
|: 452,38
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:00
|JANTS
|944,80
|9.153.222
|% 15,00
|
|NTGAZ
|12,43
|107.830
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|ERBOS
|81,95
|6.669.501
|% 7,97
|
|FENER
|39,92
|16.623.526
|% 5,72
|
|GLRYH
|3,35
|15.869
|% -13,45
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|1.749.480
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|KATMR
|3,81
|64.617.907
|% 0,00
|
|ULUUN
|15,91
|62.404.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|59,65
|35.311.662
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|21.876.372
|% -0,50
|
|FENER
|39,92
|16.623.526
|% 5,72
|
|KATMR
|3,81
|64.617.907
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|21.876.372
|% -0,50
|
|ULUUN
|15,91
|62.404.863
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|5.743.360
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,22
|1.517.711
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1326
|8,1361
|% 0,42
|
|Euro
|9,5952
|9,6139
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,2548
|11,3113
|% 0,25
|
|Frank
|8,6307
|8,6827
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1617
|2,1725
|% 0,42
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,06
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|0,71
|
Seans Raporu
10:00
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10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, EKGYO, PETKM
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SAHOL, TUPRS
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10:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 23 kaybederek (% -0.02 ) 1, 241
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10:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, SNKRN
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10:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNPAM, IDEAS, UTPYA, TRILC