***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.04.2021 10:35
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Raporlarda pay senetlerinin ISIN bilgisi gibi bazı güncellemeler eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926003
BIST
11:521.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,28
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.410
11:528,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
11:529,6966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0201
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
11:52456,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,39
|Açılış
|: 456,86
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler11:50
|TUREX
|14,52
|177.188
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.714.034
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|353.698
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|125.058.854
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.016.023
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|8.848.140
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,97
|428.522.627
|% 7,87
|
|EREGL
|16,14
|369.246.096
|% 1,89
|
|JANTS
|850,90
|223.039.606
|% 0,11
|
|KRDMD
|7,43
|220.058.131
|% 0,00
|
|RTALB
|31,30
|183.921.599
|% 5,03
|
|ITTFH
|2,84
|176.056.665
|% 7,58
|
|DOHOL
|3,29
|153.221.240
|% -2,08
|
|EKGYO
|1,94
|79.593.225
|% 0,52
|
|GSRAY
|3,90
|160.183.560
|% 4,84
|
|TSKB
|1,40
|57.521.686
|% -0,71
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1446
|8,1515
|% 0,23
|
|Euro
|9,6820
|9,6944
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,1160
|11,1717
|% -0,23
|
|Frank
|8,7560
|8,8087
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1630
|2,1738
|% 0,01
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,21
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,51
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:05MRGYO
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 511, 347 adet işlem
-
12:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, VAKBN, SASA
-
12:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 1 kaybederek (% -0.25 ) 1, 218
-
12:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, TUREX, ORMA, ATSYH, TRILC, MTRKS
-
12:02
DARDL, TUREX, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında