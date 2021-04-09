***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAylık Raporlarda pay senetlerinin ISIN bilgisi gibi bazı güncellemeler eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926002BIST