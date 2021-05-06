***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 14:23
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934886
BIST
15:471.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
15:478,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
15:4710,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0642
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0749
En Düşük
9,9786
15:47480,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,64
|Açılış
|: 480,32
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,29
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler15:45
|KRDMA
|7,26
|94.034.284
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.121.959
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,26
|7.140.790
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,46
|3.751.725
|% -7,66
|
|AYEN
|7,03
|49.674.698
|% -7,01
|
|EMNIS
|23,54
|234.054
|% -6,44
|
|KRDMD
|8,40
|2.852.686.420
|% 8,95
|
|GARAN
|7,41
|1.412.669.399
|% 2,21
|
|THYAO
|12,94
|976.188.227
|% 2,70
|
|EREGL
|19,70
|800.216.125
|% 1,34
|
|PETKM
|6,84
|587.483.052
|% 1,48
|
|KRDMD
|8,40
|2.852.686.420
|% 8,95
|
|GARAN
|7,41
|1.412.669.399
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,10
|391.570.163
|% 0,96
|
|PETKM
|6,84
|587.483.052
|% 1,48
|
|CANTE
|4,65
|381.618.034
|% -0,43
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3261
|8,3288
|% 0,18
|
|Euro
|10,0520
|10,0574
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5459
|11,6038
|% 0,15
|
|Frank
|9,1299
|9,1849
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2137
|2,2248
|% 0,16
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,28
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|-0,55
|
Seans Raporu
15:45
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15:57MRSHL
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15:52KRDMD
Yüzde 8.95 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 238, 202 adet işlem