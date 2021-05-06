***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 14:23
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934889
BIST
15:461.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
15:468,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0175
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
15:4610,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0649
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0729
En Düşük
9,9786
15:46480,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,61
|Açılış
|: 480,29
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,29
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler15:46
|TKURU
|269,50
|1.121.959
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|AYCES
|73,50
|1.095.987
|% 9,95
|
|VAKFN
|17,26
|7.153.959
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,46
|3.773.634
|% -7,66
|
|AYEN
|7,06
|49.883.543
|% -6,61
|
|EMNIS
|23,54
|234.054
|% -6,44
|
|KRDMD
|8,39
|2.863.641.741
|% 8,82
|
|GARAN
|7,42
|1.419.845.597
|% 2,34
|
|THYAO
|12,93
|976.866.486
|% 2,62
|
|EREGL
|19,69
|800.735.401
|% 1,29
|
|PETKM
|6,83
|590.582.164
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,39
|2.863.641.741
|% 8,82
|
|GARAN
|7,42
|1.419.845.597
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,10
|391.881.599
|% 0,96
|
|CANTE
|4,63
|384.185.061
|% -0,86
|
|PETKM
|6,83
|590.582.164
|% 1,34
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3269
|8,3314
|% 0,21
|
|Euro
|10,0550
|10,0604
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,5440
|11,6019
|% 0,13
|
|Frank
|9,1282
|9,1832
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2136
|2,2247
|% 0,16
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,91
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,09
|
|B. Petrol
|68,40
|68,40
|-0,56
|
Seans Raporu
15:46
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