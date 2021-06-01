***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.06.2021 19:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939456
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,5145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0362
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
18:05521,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,54
|Açılış
|: 521,12
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|DERIM
|10,94
|9.606.434
|% 9,95
|
|CELHA
|7,22
|15.248.273
|% 9,89
|
|HURGZ
|1,62
|29.304.448
|% 9,46
|
|ALCAR
|315,00
|51.232.417
|% 6,38
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|AYCES
|72,20
|2.415.557
|% -5,00
|
|BAKAB
|21,04
|3.899.924
|% -4,54
|
|MARTI
|2,22
|13.288.685
|% -4,31
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|EREGL
|19,41
|463.876.076
|% 0,94
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|AKBNK
|5,31
|376.369.119
|% 2,12
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|SKBNK
|1,12
|95.096.672
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|KARSN
|4,66
|361.200.946
|% 2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5086
|8,5145
|% 0,27
|
|Euro
|10,4140
|10,4234
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,0393
|12,0997
|% 0,04
|
|Frank
|9,4825
|9,5396
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2657
|2,2771
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-2,87
|
|Altın Gr.
|521
|522
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,02
|
|B. Petrol
|70,32
|70,32
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
-
17:59DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252