***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 12:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rpaor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940088
BIST
14:041.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
14:048,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:0410,5308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0392
|Açılış
|: 10,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:04522,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,84
|Açılış
|: 522,60
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:04
|DOBUR
|13,90
|2.461.880
|% 9,97
|
|RODRG
|15,53
|761.545
|% 9,75
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|BOBET
|4,14
|325.067.400
|% 7,53
|
|FRIGO
|22,66
|27.361.083
|% 7,29
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|PKENT
|2.725,10
|2.660.777
|% -8,86
|
|KARSN
|3,84
|420.798.735
|% -8,79
|
|KARSN
|3,84
|420.798.735
|% -8,79
|
|THYAO
|13,89
|413.368.107
|% -0,71
|
|PETKM
|6,36
|388.405.318
|% 0,63
|
|KOZAA
|16,45
|378.724.731
|% 5,11
|
|KOZAL
|120,90
|378.493.253
|% 1,51
|
|KARSN
|3,84
|420.798.735
|% -8,79
|
|BOBET
|4,14
|325.067.400
|% 7,53
|
|PETKM
|6,36
|388.405.318
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,19
|131.614.134
|% -0,45
|
|GARAN
|8,05
|357.774.561
|% 0,12
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6881
|8,6901
|% -0,14
|
|Euro
|10,5256
|10,5308
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,2307
|12,2920
|% -0,06
|
|Frank
|9,5674
|9,6250
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% -0,16
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-0,06
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|-18,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-18,05
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,73
|
|Çeyrek
|833
|852
|-4,36
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|0,19
|