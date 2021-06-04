***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 12:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rpaor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940089
BIST
14:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
14:058,6897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:0510,5308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0392
|Açılış
|: 10,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:05522,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,94
|Açılış
|: 522,50
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:05
|DOBUR
|13,90
|2.461.880
|% 9,97
|
|RODRG
|15,47
|781.624
|% 9,33
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|BOBET
|4,15
|325.205.905
|% 7,79
|
|FRIGO
|22,64
|27.377.772
|% 7,20
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|PKENT
|2.725,10
|2.660.777
|% -8,86
|
|KARSN
|3,85
|421.995.205
|% -8,55
|
|THYAO
|13,94
|438.432.989
|% -0,36
|
|KARSN
|3,85
|421.995.205
|% -8,55
|
|PETKM
|6,38
|400.475.105
|% 0,95
|
|KOZAL
|120,90
|384.025.907
|% 1,51
|
|KOZAA
|16,46
|381.249.712
|% 5,18
|
|KARSN
|3,85
|421.995.205
|% -8,55
|
|BOBET
|4,15
|325.205.905
|% 7,79
|
|PETKM
|6,38
|400.475.105
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,19
|131.854.297
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|360.513.444
|% 0,00
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6877
|8,6897
|% -0,15
|
|Euro
|10,5256
|10,5308
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,2296
|12,2909
|% -0,07
|
|Frank
|9,5662
|9,6238
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% -0,16
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,54
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|-17,00
|
|Tam
|3.437
|3.523
|-19,23
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|-9,30
|
|Çeyrek
|833
|852
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|