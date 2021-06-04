***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 12:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rpaor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940078
BIST
16:341.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:348,6673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0352
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:3410,5630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0070
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:34525,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,20
|Açılış
|: 525,64
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:34
|DOBUR
|13,90
|2.722.130
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.755.380
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|37.050.152
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.325.615
|% 9,87
|
|ERBOS
|97,75
|142.750.311
|% 8,37
|
|PKENT
|2.691,00
|3.185.589
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|219,00
|5.022.358
|% -7,20
|
|THYAO
|14,08
|1.175.014.950
|% 0,64
|
|GARAN
|8,09
|787.843.834
|% 0,62
|
|KARSN
|3,93
|758.849.864
|% -6,65
|
|KOZAL
|120,50
|517.030.206
|% 1,18
|
|PETKM
|6,35
|512.621.609
|% 0,47
|
|KARSN
|3,93
|758.849.864
|% -6,65
|
|YKBNK
|2,20
|265.138.448
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|787.843.834
|% 0,62
|
|BOBET
|4,23
|367.325.615
|% 9,87
|
|THYAO
|14,08
|1.175.014.950
|% 0,64
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6652
|8,6673
|% -0,40
|
|Euro
|10,5563
|10,5630
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,2589
|12,3204
|% 0,17
|
|Frank
|9,6001
|9,6579
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3027
|2,3143
|% -0,47
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|18,31
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.527
|4,00
|
|Tam
|3.458
|3.545
|2,59
|
|Yarım
|1.671
|1.715
|1,26
|
|Çeyrek
|838
|857
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|72,11
|72,11
|0,80
|
Seans Raporu
16:34
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16:47XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 10, 945.00 milyon TL de
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16:46RODRG
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 660 adet işlem
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16:44ERBOS
Yüzde 8.37 oranında artışla 97.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 489, 235 adet işlem
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 4 artarak (% 0.51 ) 1, 256
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16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, BOBET, DOBUR, ATATP, RODRG