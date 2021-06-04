***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 12:46
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rpaor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940081
BIST
16:371.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:378,6679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:3710,5642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0058
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:37525,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,53
|Açılış
|: 525,96
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DOBUR
|13,90
|2.770.835
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.767.921
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|37.098.287
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.337.844
|% 9,87
|
|ERBOS
|97,60
|143.427.322
|% 8,20
|
|PKENT
|2.691,00
|3.201.735
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|219,00
|5.022.358
|% -7,20
|
|THYAO
|14,06
|1.234.381.527
|% 0,50
|
|GARAN
|8,09
|788.108.408
|% 0,62
|
|KARSN
|3,94
|760.814.334
|% -6,41
|
|KOZAL
|120,40
|518.542.641
|% 1,09
|
|PETKM
|6,35
|513.054.641
|% 0,47
|
|KARSN
|3,94
|760.814.334
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,20
|267.613.544
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|788.108.408
|% 0,62
|
|THYAO
|14,06
|1.234.381.527
|% 0,50
|
|BOBET
|4,23
|367.337.844
|% 9,87
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6658
|8,6679
|% -0,40
|
|Euro
|10,5576
|10,5642
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,2568
|12,3183
|% 0,15
|
|Frank
|9,5969
|9,6547
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3021
|2,3136
|% -0,50
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|18,53
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.527
|4,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|3,77
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|1,83
|
|Çeyrek
|839
|858
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|72,12
|72,12
|0,81
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 02 artarak (% 0.46 ) 1, 529
-
16:52KOZAA
Yüzde 4.09 oranında artışla 16.29 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 167, 777 adet işlem
-
16:50RODRG
Yüzde 9.89 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 478 adet işlem
-
16:49KOZAA
Yüzde 4.03 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 133, 193 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 10, 945.00 milyon TL de