***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 14:43
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946163
BIST
14:281.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:288,6711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:2810,2978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:28499,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 499,78
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:26
|VAKFN
|11,77
|8.592.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.678.617
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.634.358
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.646.779
|% 9,87
|
|TSPOR
|2,76
|49.393.637
|% 9,52
|
|PKENT
|2.304,00
|2.026.068
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|59.541.901
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,92
|1.799.869
|% -4,05
|
|THYAO
|14,01
|759.225.479
|% 1,97
|
|GARAN
|8,50
|498.816.946
|% 1,19
|
|SASA
|29,30
|396.056.797
|% 2,38
|
|ARCLK
|32,66
|273.268.632
|% 0,86
|
|KOZAL
|112,50
|227.932.887
|% -0,27
|
|YKBNK
|2,21
|148.064.073
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,27
|82.526.952
|% 4,96
|
|GARAN
|8,50
|498.816.946
|% 1,19
|
|THYAO
|14,01
|759.225.479
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,62
|129.338.872
|% 5,65
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6676
|8,6732
|% -0,07
|
|Euro
|10,2952
|10,3007
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9884
|12,0485
|% 0,16
|
|Frank
|9,3840
|9,4405
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% -0,03
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.293
|3.378
|11,77
|
|Yarım
|1.591
|1.634
|5,69
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|0,26
|