***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 14:43
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946164
BIST
14:271.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,33
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:278,6711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:2710,2978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:27499,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 499,78
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:27
|VKFYO
|7,81
|3.678.812
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.592.296
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.634.358
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.646.779
|% 9,87
|
|TSPOR
|2,75
|50.829.594
|% 9,13
|
|PKENT
|2.304,00
|2.026.068
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|60.079.168
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,93
|1.801.361
|% -3,89
|
|THYAO
|14,00
|759.272.409
|% 1,89
|
|GARAN
|8,50
|498.912.492
|% 1,19
|
|SASA
|29,28
|397.353.451
|% 2,31
|
|ARCLK
|32,66
|273.435.372
|% 0,86
|
|KOZAL
|112,40
|228.838.750
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,21
|148.092.165
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|82.542.952
|% 5,79
|
|GARAN
|8,50
|498.912.492
|% 1,19
|
|THYAO
|14,00
|759.272.409
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,63
|130.367.074
|% 6,05
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,90
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,02
|
|B. Petrol
|76,46
|76,46
|0,29
|