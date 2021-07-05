***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 14:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946171
BIST
15:541.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,74
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:548,6769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:5410,3026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:54499,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,79
|Açılış
|: 499,40
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:54
|EUKYO
|7,26
|8.556.157
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.724.461
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.756.514
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.467.181
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|37.220.919
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.159.700
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.909.177
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|826.361.117
|% 1,89
|
|GARAN
|8,53
|610.129.382
|% 1,55
|
|KOZAL
|109,10
|531.156.028
|% -3,28
|
|SASA
|29,58
|506.815.127
|% 3,35
|
|ARCLK
|32,62
|293.978.810
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,22
|170.039.203
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,28
|92.732.727
|% 5,79
|
|GARAN
|8,53
|610.129.382
|% 1,55
|
|THYAO
|14,00
|826.361.117
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,65
|145.025.762
|% 6,85
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6730
|8,6769
|% -0,03
|
|Euro
|10,2954
|10,3026
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9655
|12,0255
|% -0,03
|
|Frank
|9,3674
|9,4238
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% -0,13
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,30
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|4,16
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|2,01
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,32
|76,32
|0,15
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 35 artarak (% 0.60 ) 1, 224
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, EDATA, ARMDA, SELVA, EUKYO, VKFYO
-
16:03
SELGD, GEDIK, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:03
NUGYO, IPEKE, BRKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:03
Bu seansda işlem gören 210 hisse senedinden 139 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 58 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem