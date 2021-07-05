***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 14:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946172
BIST
14:471.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:478,6711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:4710,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0224
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:47498,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 498,93
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:45
|EUKYO
|7,26
|7.641.059
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.684.561
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.680.437
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.646.809
|% 9,87
|
|KONYA
|927,30
|140.578.449
|% 9,48
|
|PKENT
|2.304,00
|2.032.980
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,02
|62.394.536
|% -7,04
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|771.528.327
|% 1,89
|
|GARAN
|8,50
|523.147.888
|% 1,19
|
|SASA
|29,20
|403.021.444
|% 2,03
|
|KOZAL
|110,20
|348.312.476
|% -2,30
|
|ARCLK
|32,68
|276.720.805
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,20
|148.810.775
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,27
|84.602.166
|% 4,96
|
|GARAN
|8,50
|523.147.888
|% 1,19
|
|THYAO
|14,00
|771.528.327
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,61
|132.155.190
|% 5,24
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6680
|8,6749
|% -0,05
|
|Euro
|10,2951
|10,3006
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9757
|12,0357
|% 0,06
|
|Frank
|9,3698
|9,4263
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3048
|2,3163
|% -0,11
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,90
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,02
|
|B. Petrol
|76,46
|76,46
|0,29
|