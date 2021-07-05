***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 14:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946173
BIST
14:411.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,12
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:418,6754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:4110,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0055
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:41499,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 499,00
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:41
|EUKYO
|7,26
|7.636.536
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.680.437
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.662.174
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.646.785
|% 9,87
|
|KONYA
|922,00
|138.198.623
|% 8,85
|
|PKENT
|2.304,00
|2.028.372
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,03
|62.155.396
|% -6,85
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|DAGHL
|14,02
|5.247.579
|% -4,95
|
|THYAO
|14,00
|768.995.479
|% 1,89
|
|GARAN
|8,50
|509.526.739
|% 1,19
|
|SASA
|29,26
|400.602.883
|% 2,24
|
|KOZAL
|111,20
|304.980.858
|% -1,42
|
|ARCLK
|32,66
|275.881.829
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,21
|148.770.584
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,27
|83.756.408
|% 4,96
|
|GARAN
|8,50
|509.526.739
|% 1,19
|
|THYAO
|14,00
|768.995.479
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,62
|131.848.131
|% 5,65
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6711
|8,6754
|% -0,05
|
|Euro
|10,2988
|10,3038
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9755
|12,0356
|% 0,06
|
|Frank
|9,3720
|9,4284
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3049
|2,3165
|% -0,10
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|2,23
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,02
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,30
|