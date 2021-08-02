***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2021 18:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954212
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
18:058,3532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0849
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
18:059,9399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0966
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
18:05487,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,36
|Açılış
|: 487,87
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,30
|75.061.675
|% 10,00
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|KTSKR
|24,22
|20.498.563
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|25.706.762
|% 9,98
|
|SUMAS
|63,70
|567.993
|% 9,92
|
|KARYE
|9,84
|119.559.350
|% -9,72
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|TACTR
|24,50
|245.586
|% -7,13
|
|DIRIT
|3,25
|124.281
|% -6,61
|
|VKING
|5,57
|8.873.479
|% -6,54
|
|YKBNK
|2,42
|624.487.604
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,80
|367.565.563
|% -1,10
|
|ODAS
|1,31
|241.658.268
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,35
|229.482.827
|% 2,27
|
|FENER
|37,30
|217.264.353
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,42
|624.487.604
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,80
|367.565.563
|% -1,10
|
|ODAS
|1,31
|241.658.268
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,35
|229.482.827
|% 2,27
|
|ITTFH
|1,65
|146.885.446
|% 3,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3504
|8,3532
|% -1,01
|
|Euro
|9,9336
|9,9399
|% -0,96
|
|Sterlin
|11,5828
|11,6409
|% -0,97
|
|Frank
|9,2060
|9,2614
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2219
|2,2331
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|0,00
|