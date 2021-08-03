***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 14:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954378
BIST
15:571.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:578,4092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
15:5710,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0779
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
15:57490,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,71
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:57
|AGYO
|3,21
|34.449.969
|% 9,93
|
|ADEL
|24,40
|2.484.172
|% 0,66
|
|AKBNK
|5,33
|365.137.425
|% 0,57
|
|AKCNS
|14,98
|5.489.471
|% -0,20
|
|AEFES
|22,32
|16.762.282
|% -0,53
|
|AFYON
|3,82
|14.297.228
|% -0,78
|
|AEFES
|22,32
|16.762.282
|% -0,53
|
|AKCNS
|14,98
|5.489.471
|% -0,20
|
|AKBNK
|5,33
|365.137.425
|% 0,57
|
|ADEL
|24,40
|2.484.172
|% 0,66
|
|AKBNK
|5,33
|365.137.425
|% 0,57
|
|AGYO
|3,21
|34.449.969
|% 9,93
|
|AKENR
|1,65
|16.897.969
|% 2,48
|
|AEFES
|22,32
|16.762.282
|% -0,53
|
|AFYON
|3,82
|14.297.228
|% -0,78
|
|AKBNK
|5,33
|365.137.425
|% 0,57
|
|AGYO
|3,21
|34.449.969
|% 9,93
|
|AKENR
|1,65
|16.897.969
|% 2,48
|
|ALARK
|9,68
|42.926.943
|% 0,41
|
|AFYON
|3,82
|14.297.228
|% -0,78
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4052
|8,4092
|% 0,73
|
|Euro
|9,9920
|10,0010
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,6753
|11,7338
|% 1,02
|
|Frank
|9,2770
|9,3329
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2362
|2,2474
|% 0,77
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,19
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|18,50
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,95
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,48
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,05
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|-1,23
|