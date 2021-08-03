***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 14:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954379
BIST
15:551.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:558,4092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
15:5510,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0779
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
15:55490,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,59
|Açılış
|: 490,32
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,60
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:55
|IDGYO
|3,63
|11.662.976
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.055.984
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|36.312.397
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.446.422
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.599.016
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.802.691
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,53
|148.120.288
|% -5,75
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,50
|9.302.008
|% -5,17
|
|GARAN
|8,69
|1.120.387.748
|% 1,64
|
|EREGL
|20,04
|780.124.053
|% 1,73
|
|SISE
|7,77
|755.830.697
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,42
|608.988.371
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|477.595.220
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,42
|608.988.371
|% 0,00
|
|GARAN
|8,69
|1.120.387.748
|% 1,64
|
|ODAS
|1,31
|139.055.126
|% 0,00
|
|KARSN
|4,06
|407.760.622
|% -1,46
|
|SISE
|7,77
|755.830.697
|% 0,65
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4052
|8,4092
|% 0,73
|
|Euro
|9,9920
|10,0010
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,6770
|11,7356
|% 1,03
|
|Frank
|9,2790
|9,3349
|% 1,03
|
|Riyal
|2,2363
|2,2475
|% 0,77
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-1,59
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|5,82
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|2,82
|
|Çeyrek
|780
|797
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,03
|
|B. Petrol
|71,86
|71,86
|-1,03
|