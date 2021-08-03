***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 14:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954385
BIST
15:561.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:568,4079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0600
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
15:5610,0003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0772
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
15:56490,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,59
|Açılış
|: 490,32
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,60
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:54
|IDGYO
|3,63
|11.662.976
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.055.984
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|36.312.397
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.446.422
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.599.016
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.802.691
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,53
|148.120.288
|% -5,75
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,50
|9.302.008
|% -5,17
|
|GARAN
|8,69
|1.120.387.748
|% 1,64
|
|EREGL
|20,04
|780.124.053
|% 1,73
|
|SISE
|7,77
|755.830.697
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,42
|608.988.371
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|477.595.220
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,42
|608.988.371
|% 0,00
|
|GARAN
|8,69
|1.120.387.748
|% 1,64
|
|ODAS
|1,31
|139.055.126
|% 0,00
|
|KARSN
|4,06
|407.760.622
|% -1,46
|
|SISE
|7,77
|755.830.697
|% 0,65
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4060
|8,4103
|% 0,75
|
|Euro
|9,9917
|10,0023
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6809
|11,7395
|% 1,07
|
|Frank
|9,2817
|9,3376
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% 0,80
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,85
|
|Altın Gr.
|489
|490
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|11,71
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|5,67
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|0,05
|
|B. Petrol
|71,84
|71,84
|-1,05
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, VESTL
-
16:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, GARAN, BIMAS
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 73 artarak (% 0.30 ) 1, 239
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, DAGHL, IDGYO, AGYO, ORMA, DAGI, KTSKR
-
16:09
ISKUR, ORMA, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında