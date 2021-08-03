***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 14:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954388
BIST
16:151.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:158,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0690
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:1510,0051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0820
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:15489,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,17
|Açılış
|: 489,89
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:15
|IDGYO
|3,63
|11.677.453
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.084.435
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|37.491.873
|% 9,94
|
|VKING
|6,11
|22.766.227
|% 9,89
|
|FADE
|12,51
|25.715.121
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.872.695
|% -9,93
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,44
|9.437.979
|% -5,41
|
|CEOEM
|8,71
|40.936.159
|% -5,33
|
|SISE
|7,77
|758.380.484
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,42
|625.111.497
|% 0,00
|
|THYAO
|12,71
|487.542.844
|% -1,24
|
|KOZAL
|104,50
|276.808.356
|% 0,00
|
|ARDYZ
|54,00
|243.553.310
|% 2,96
|
|ODAS
|1,32
|139.498.778
|% 0,76
|
|PEKGY
|0,99
|94.241.029
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,81
|145.929.576
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,33
|92.954.639
|% -0,75
|
|HALKB
|4,66
|209.464.493
|% 0,87
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4141
|8,4169
|% 0,83
|
|Euro
|9,9966
|10,0051
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,6639
|11,7224
|% 0,92
|
|Frank
|9,2701
|9,3259
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2354
|2,2466
|% 0,73
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|23,00
|
|Tam
|3.228
|3.310
|18,25
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,83
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,42
|
Seans Raporu
16:15
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16:26EDATA
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16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 53 artarak (% 0.37 ) 1, 240
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