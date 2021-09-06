***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 17:00
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962028
BIST
15:231.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:238,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:2310,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:23489,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,78
|Açılış
|: 489,52
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ORCAY
|14,33
|159.137.157
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.986.549
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.201.159
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.024.549
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.611.778
|% -3,28
|
|GARAN
|9,46
|1.209.764.874
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,54
|541.011.403
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|435.406.892
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|372.753.010
|% 0,55
|
|EREGL
|18,01
|315.240.058
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,54
|541.011.403
|% 0,40
|
|GARAN
|9,46
|1.209.764.874
|% 0,53
|
|HALKB
|4,76
|307.554.109
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,12
|64.704.239
|% 1,82
|
|ODAS
|1,47
|76.809.002
|% 1,38
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4601
|8,4632
|% 0,01
|
|Euro
|10,0296
|10,0371
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6731
|11,7316
|% 0,50
|
|Frank
|9,1931
|9,2485
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2496
|2,2608
|% 0,03
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,64
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,55
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,46
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,94
|72,94
|0,34
|
Seans Raporu
15:23
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 11 artarak (% 0.48 ) 1, 267
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15:36
BASCM, AKYHO, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:36BRLSM
Yüzde 4.55 oranında artışla 10.33 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 365, 437 adet işlem
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15:35EGEPO
Yüzde 5.60 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 896, 959 adet işlem