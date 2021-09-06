***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 17:00
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962026
BIST
12:281.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
12:288,4723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0101
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
12:2810,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0245
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
12:28489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,29
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler12:28
|ORCAY
|14,33
|77.199.129
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|71.365.246
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|KTSKR
|87,35
|39.936.771
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.556.770
|% 9,92
|
|BALAT
|8,20
|153.414
|% -8,17
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|CASA
|133,40
|108.321
|% -4,30
|
|EKIZ
|6,25
|12.500
|% -3,10
|
|ISBIR
|77,70
|150.583
|% -3,00
|
|GARAN
|9,40
|659.565.416
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,52
|328.400.817
|% -0,40
|
|HALKB
|4,77
|267.272.670
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,24
|240.340.185
|% -0,28
|
|THYAO
|12,45
|220.311.395
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,52
|328.400.817
|% -0,40
|
|GARAN
|9,40
|659.565.416
|% -0,11
|
|HALKB
|4,77
|267.272.670
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,60
|29.149.900
|% -1,64
|
|ODAS
|1,46
|49.899.640
|% 0,69
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4694
|8,4723
|% 0,12
|
|Euro
|10,0367
|10,0412
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,6731
|11,7316
|% 0,50
|
|Frank
|9,1806
|9,2359
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2531
|2,2644
|% 0,19
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,82
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|16,42
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|7,94
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|0,02
|