***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2021 13:37
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966384
BIST
16:341.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
16:348,8526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
16:3410,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0539
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3319
En Düşük
10,2576
16:34497,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,91
|Açılış
|: 497,91
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
497,40
BIST En Aktif Hisseler16:34
|MAREN
|10,05
|881.802.740
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.594.522
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.071.205
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.446.333
|% 9,95
|
|YEOTK
|76,30
|71.346.291
|% 9,94
|
|BIOEN
|27,00
|229.601.581
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,35
|735.123
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.985.028
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.890.935
|% -9,83
|
|DGGYO
|9,98
|2.150.377
|% -7,34
|
|GARAN
|9,36
|1.012.500.821
|% 0,86
|
|MAREN
|10,05
|881.802.740
|% 9,96
|
|THYAO
|13,92
|780.194.433
|% -0,93
|
|TUPRS
|115,40
|504.309.645
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,39
|366.179.280
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|366.179.280
|% 0,00
|
|GARAN
|9,36
|1.012.500.821
|% 0,86
|
|MAREN
|10,05
|881.802.740
|% 9,96
|
|ODAS
|1,41
|113.153.534
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,80
|117.720.164
|% 1,69
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8489
|8,8526
|% -0,03
|
|Euro
|10,2941
|10,3223
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,0040
|12,0642
|% 0,37
|
|Frank
|9,5278
|9,5852
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3521
|2,3639
|% -0,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-11,65
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|-15,00
|
|Tam
|3.281
|3.363
|-15,21
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|-7,36
|
|Çeyrek
|795
|814
|-3,68
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,83
|80,83
|1,55
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:44ANHYT
Yüzde 5.50 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 533 adet işlem
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16:42PARSN
Yüzde 4.09 oranında artışla 27.48 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 282 adet işlem
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16:40FORMT
Yüzde 8.46 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 480, 824 adet işlem
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 24 artarak (% 0.10 ) 1, 230
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NUGYO, GARFA, KNFRT, KERVN, CRDFA, ALCTL, ALMAD, YEOTK, AGYO