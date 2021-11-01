***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.11.2021 17:12
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973451
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0624
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0542
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05549,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 549,55
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.642.312
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.215.163
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|6.369.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.533.286
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5234
|9,5260
|% -0,66
|
|Euro
|11,0541
|11,0643
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,9694
|13,0344
|% -0,84
|
|Frank
|10,4175
|10,4802
|% -0,10
|
|Riyal
|2,5320
|2,5447
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|10,20
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|0,83
|
Seans Raporu
18:05
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