***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 19:31
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974953
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
0
En Düşük
0
18:059,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0562
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0329
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
18:05562,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,66
|Açılış
|: 562,29
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7318
|9,7391
|% 0,58
|
|Euro
|11,2508
|11,2591
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,0958
|13,1615
|% 0,33
|
|Frank
|10,6231
|10,6871
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5873
|2,6003
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,11
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|80,73
|80,73
|0,19
|