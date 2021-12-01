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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

01.12.2021 21:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Kasım 2021 Aylık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980588


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BIST USD EURO ALTIN
18:051.857
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Önceki Kapanış :  1.810  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 26,40 17.138.014 % 10,00  
TETMT 254,10 14.867.288 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
QUAGR 14,42 136.767.100 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,2116 13,2463 % -3,11  
Euro 14,9454 15,0358 % -3,16  
Sterlin 17,5161 17,6040 % -3,36  
Frank 14,3169 14,4031 % -3,46  
Riyal 3,5120 3,5296 % -3,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 10,80  
Altın Gr. 758 758 -20,66  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.051 5.183 95,20  
Yarım 2.442 2.507 46,05  
Çeyrek 1.225 1.254 23,03  
Gümüş.Ons 22,35 22,37 -0,42  
Gümüş Gr. 9,50 9,52 -0,50  
B. Petrol 69,83 69,83 0,60  
Seans Raporu 18:05
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