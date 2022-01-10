***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 15:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991789
BIST
16:542.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 34,90
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:5413,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0518
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:5415,6671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0582
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:54799,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,45
|Açılış
|: 799,76
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:52
|CLEBI
|217,80
|128.796.243
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.090.473
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.217.264
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.085.984
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,13
|246.601.593
|% -8,62
|
|LIDFA
|4,37
|58.038.289
|% -8,19
|
|SANEL
|6,45
|7.320.908
|% -5,15
|
|RALYH
|11,61
|27.716.909
|% -4,37
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,80
|3.436.798.696
|% 7,46
|
|GARAN
|11,84
|2.241.824.167
|% 0,77
|
|EREGL
|31,04
|1.723.110.835
|% 1,37
|
|KRDMD
|11,79
|1.666.792.184
|% 1,64
|
|SISE
|15,24
|1.628.975.779
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,76
|1.184.859.667
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|665.671.612
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|2.241.824.167
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.666.792.184
|% 1,64
|
|THYAO
|26,80
|3.436.798.696
|% 7,46
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8531
|13,8642
|% 0,42
|
|Euro
|15,6448
|15,6857
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,7525
|18,8465
|% 0,21
|
|Frank
|14,9413
|15,0313
|% -0,23
|
|Riyal
|3,6853
|3,7038
|% 0,50
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-2,45
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,80
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.304
|5.438
|6,10
|
|Yarım
|2.564
|2.631
|2,94
|
|Çeyrek
|1.286
|1.315
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-0,24
|
Seans Raporu
16:52
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17:07CLEBI
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