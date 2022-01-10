***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 15:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991873
BIST
17:112.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 30,41
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:1113,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0638
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:1115,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0533
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:11798,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,05
|Açılış
|: 798,35
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YAPRK
|33,00
|17.984.948
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.692.490
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.903.821
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.097.066
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.362.088
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,30
|63.657.375
|% -9,66
|
|ELITE
|18,02
|252.312.506
|% -9,17
|
|RALYH
|11,56
|29.103.404
|% -4,78
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|IHAAS
|10,08
|4.345.536
|% -4,00
|
|THYAO
|26,70
|3.507.308.140
|% 7,06
|
|GARAN
|11,84
|2.320.773.964
|% 0,77
|
|EREGL
|30,94
|1.768.928.545
|% 1,05
|
|KRDMD
|11,80
|1.761.242.640
|% 1,72
|
|SISE
|15,13
|1.718.232.281
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,75
|1.215.881.436
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,43
|683.688.382
|% 3,85
|
|GARAN
|11,84
|2.320.773.964
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.761.242.640
|% 1,72
|
|THYAO
|26,70
|3.507.308.140
|% 7,06
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8491
|13,8702
|% 0,46
|
|Euro
|15,6339
|15,6720
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,6990
|18,7928
|% -0,08
|
|Frank
|14,8983
|14,9881
|% -0,52
|
|Riyal
|3,6771
|3,6956
|% 0,28
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-4,24
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-0,27
|
Seans Raporu
17:11
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17:26TAVHL
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17:22ISGSY
Yüzde 5.05 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 128, 662 adet işlem