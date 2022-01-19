***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.01.2022 16:52
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aralık 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995180
BIST
17:152.034
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 54,57
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
17:1513,5186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0108
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4059
17:1515,3385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0213
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,2246
17:15794,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,22
|Açılış
|: 794,58
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:15
|EUHOL
|3,74
|34.268.335
|% 10,00
|
|HLGYO
|2,75
|166.967.201
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.042.623
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.963.286
|% 9,97
|
|CRDFA
|2,70
|38.507.979
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.692.288
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.919.743
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.540.076
|% -9,87
|
|THYAO
|27,34
|3.954.529.326
|% 1,71
|
|KRDMD
|12,34
|3.468.522.506
|% 4,14
|
|GARAN
|11,95
|2.694.921.415
|% 3,73
|
|SISE
|14,30
|2.648.135.009
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,07
|2.282.984.866
|% 6,82
|
|YKBNK
|4,07
|2.282.984.866
|% 6,82
|
|EKGYO
|2,47
|1.135.264.637
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,34
|3.468.522.506
|% 4,14
|
|PETKM
|9,13
|2.154.919.488
|% 4,46
|
|GARAN
|11,95
|2.694.921.415
|% 3,73
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4889
|13,5186
|% -0,08
|
|Euro
|15,3130
|15,3385
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,4083
|18,5006
|% 0,39
|
|Frank
|14,7179
|14,8066
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6003
|3,6184
|% 0,10
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|10,46
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,97
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.352
|-3,00
|
|Tam
|5.250
|5.384
|4,69
|
|Yarım
|2.538
|2.604
|2,27
|
|Çeyrek
|1.273
|1.302
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,12
|88,12
|0,61
|