***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 09:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007651
BIST
10:131.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.989
En Düşük
1.976
10:1314,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0777
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:1315,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:13910,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,25
|Açılış
|: 910,49
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:13
|ULUUN
|8,10
|29.068.771
|% 9,91
|
|PETUN
|24,02
|20.337.534
|% 8,88
|
|KERVT
|4,12
|11.373.022
|% 7,57
|
|PNSUT
|21,64
|8.538.445
|% 7,13
|
|TATGD
|11,54
|5.382.305
|% 6,85
|
|USAK
|1,50
|29.052.444
|% -8,54
|
|SAYAS
|27,10
|769.958
|% -6,23
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|PKENT
|343,40
|2.797.910
|% -5,40
|
|DEVA
|31,00
|9.525.606
|% -5,37
|
|TUPRS
|202,40
|217.757.328
|% 3,53
|
|THYAO
|25,16
|210.596.035
|% -0,55
|
|GARAN
|11,93
|200.019.824
|% 0,68
|
|KRDMD
|13,48
|189.549.468
|% -0,30
|
|PETKM
|8,20
|183.550.559
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,05
|58.957.116
|% 0,49
|
|PETKM
|8,20
|183.550.559
|% 2,50
|
|DOHOL
|2,92
|62.962.606
|% 1,04
|
|ODAS
|1,40
|27.928.256
|% -4,11
|
|USAK
|1,50
|29.052.444
|% -8,54
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2771
|14,2919
|% 0,55
|
|Euro
|15,5599
|15,5834
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8303
|18,9247
|% 0,29
|
|Frank
|15,4547
|15,5478
|% 0,09
|
|Riyal
|3,7964
|3,8155
|% 0,51
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|12,52
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,54
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,72
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,09
|
|B. Petrol
|129
|129
|10,62
|