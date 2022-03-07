***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 09:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007653
BIST
10:131.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,34
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.989
En Düşük
1.976
10:1314,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0777
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:1315,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:13910,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,25
|Açılış
|: 910,49
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:11
|PETUN
|24,26
|14.357.658
|% 9,97
|
|ULUUN
|8,10
|27.263.500
|% 9,91
|
|KERVT
|4,19
|9.558.773
|% 9,40
|
|PNSUT
|21,92
|7.491.512
|% 8,51
|
|SELVA
|18,50
|2.813.315
|% 8,44
|
|USAK
|1,50
|23.921.464
|% -8,54
|
|SAYAS
|27,10
|748.871
|% -6,23
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|PKENT
|341,00
|2.656.270
|% -6,06
|
|DEVA
|31,14
|7.294.796
|% -4,95
|
|GARAN
|11,93
|166.713.125
|% 0,68
|
|KRDMD
|13,49
|161.535.540
|% -0,22
|
|THYAO
|25,06
|155.097.628
|% -0,95
|
|PETKM
|8,13
|138.343.706
|% 1,63
|
|ASELS
|24,52
|132.804.380
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,04
|50.412.824
|% 0,00
|
|ODAS
|1,40
|27.928.256
|% -4,11
|
|PETKM
|8,13
|138.343.706
|% 1,63
|
|USAK
|1,50
|23.921.464
|% -8,54
|
|DOHOL
|2,88
|40.782.484
|% -0,35
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2798
|14,2898
|% 0,53
|
|Euro
|15,5530
|15,5828
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,8195
|18,9138
|% 0,23
|
|Frank
|15,4488
|15,5419
|% 0,05
|
|Riyal
|3,7944
|3,8134
|% 0,45
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|12,59
|
|Altın Gr.
|910
|911
|11,43
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,12
|
|B. Petrol
|128
|128
|10,30
|
Seans Raporu
10:11
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10:26USAK
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10:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 48 kaybederek (% -0.24 ) 2, 232
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10:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA