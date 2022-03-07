***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 09:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007654
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0814
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
18:0515,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0184
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
18:05908,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,49
|Açılış
|: 908,73
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELEC
|10,34
|28.241.889
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,66
|76.461.793
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,99
|105.212.002
|% 0,00
|
|OSMEN
|22,74
|467.191
|% 0,00
|
|SELEC
|10,34
|28.241.889
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,66
|76.461.793
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,99
|105.212.002
|% 0,00
|
|OSMEN
|22,74
|467.191
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,00
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2860
|14,2956
|% 0,57
|
|Euro
|15,5639
|15,5944
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,8181
|18,9125
|% 0,22
|
|Frank
|15,4582
|15,5513
|% 0,11
|
|Riyal
|3,7967
|3,8157
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|12,50
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,72
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,11
|
|B. Petrol
|130
|130
|11,93
|
Seans Raporu
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