***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 09:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007648
BIST
10:371.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.997
En Düşük
1.976
10:3714,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0795
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:3715,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0043
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:37912,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,50
|Açılış
|: 912,74
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:35
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|ULUUN
|8,01
|69.046.318
|% 8,68
|
|PETUN
|23,86
|28.688.959
|% 8,16
|
|SELVA
|18,25
|8.128.265
|% 6,98
|
|CMBTN
|191,60
|4.080.752
|% 6,80
|
|USAK
|1,50
|43.117.986
|% -8,54
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|GWIND
|6,84
|15.549.974
|% -6,04
|
|UZERB
|38,84
|65.174
|% -5,50
|
|TUPRS
|199,60
|380.171.058
|% 2,10
|
|THYAO
|25,18
|333.247.025
|% -0,47
|
|KRDMD
|13,47
|330.353.116
|% -0,37
|
|PETKM
|8,22
|308.336.292
|% 2,75
|
|GARAN
|11,94
|304.703.872
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,06
|133.399.876
|% 0,98
|
|ODAS
|1,42
|59.519.641
|% -2,74
|
|PETKM
|8,22
|308.336.292
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,91
|107.178.782
|% 0,69
|
|YKBNK
|3,66
|111.863.929
|% 0,27
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2787
|14,2872
|% 0,51
|
|Euro
|15,5340
|15,5697
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,8254
|18,9198
|% 0,26
|
|Frank
|15,4501
|15,5431
|% 0,06
|
|Riyal
|3,7957
|3,8147
|% 0,48
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|23,20
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,95
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,14
|
|B. Petrol
|129
|129
|11,20
|