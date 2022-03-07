***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 09:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007652
BIST
10:561.989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
10:5614,2958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0816
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:5615,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:56915,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 15,91
|Açılış
|: 915,15
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:55
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|ULUUN
|8,06
|87.600.021
|% 9,36
|
|PETUN
|23,96
|32.752.969
|% 8,61
|
|ATSYH
|14,99
|353.539
|% 6,69
|
|KONTR
|147,30
|107.022.926
|% 6,66
|
|USAK
|1,50
|47.445.274
|% -8,54
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|GWIND
|6,83
|20.295.967
|% -6,18
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|PKENT
|342,50
|5.636.560
|% -5,65
|
|KRDMD
|13,69
|695.358.999
|% 1,26
|
|EREGL
|34,34
|488.921.146
|% 1,00
|
|THYAO
|25,04
|443.865.616
|% -1,03
|
|TUPRS
|199,50
|434.018.097
|% 2,05
|
|GARAN
|11,92
|388.360.650
|% 0,59
|
|ODAS
|1,38
|127.382.363
|% -5,48
|
|EKGYO
|2,06
|150.079.482
|% 0,98
|
|KRDMD
|13,69
|695.358.999
|% 1,26
|
|PETKM
|8,20
|366.179.376
|% 2,50
|
|DOHOL
|2,91
|123.303.624
|% 0,69
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2897
|14,2933
|% 0,56
|
|Euro
|15,5659
|15,5922
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,8173
|18,9117
|% 0,22
|
|Frank
|15,4604
|15,5536
|% 0,12
|
|Riyal
|3,7977
|3,8168
|% 0,54
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|23,94
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,93
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,15
|
|B. Petrol
|129
|129
|10,62
|
Seans Raporu
10:55
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