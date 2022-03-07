***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 09:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007655
BIST
10:451.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
10:4514,2951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0809
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:4515,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0059
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:45914,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 14,95
|Açılış
|: 914,19
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:45
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|ULUUN
|7,98
|73.001.290
|% 8,28
|
|KONTR
|149,30
|92.333.317
|% 8,11
|
|PETUN
|23,74
|29.678.693
|% 7,62
|
|SELVA
|18,22
|8.475.136
|% 6,80
|
|USAK
|1,50
|44.134.510
|% -8,54
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|GWIND
|6,84
|16.308.578
|% -6,04
|
|PKENT
|341,60
|5.166.920
|% -5,90
|
|KRDMD
|13,54
|418.748.275
|% 0,15
|
|TUPRS
|199,50
|407.357.728
|% 2,05
|
|THYAO
|25,06
|371.382.749
|% -0,95
|
|GARAN
|11,92
|352.164.067
|% 0,59
|
|PETKM
|8,21
|329.918.196
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,06
|143.009.979
|% 0,98
|
|ODAS
|1,40
|79.920.880
|% -4,11
|
|PETKM
|8,21
|329.918.196
|% 2,63
|
|DOHOL
|2,91
|112.966.812
|% 0,69
|
|YKBNK
|3,64
|117.966.798
|% -0,27
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2859
|14,2951
|% 0,57
|
|Euro
|15,5437
|15,5819
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,8198
|18,9142
|% 0,23
|
|Frank
|15,4452
|15,5382
|% 0,02
|
|Riyal
|3,7964
|3,8154
|% 0,50
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,93
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,48
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,12
|
|B. Petrol
|129
|129
|10,74
|
Seans Raporu
10:45
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10:58
EKIZ, FADE, TTKOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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10:58
BASCM, TAVHL, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında