***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 09:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007657
BIST
13:031.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -14,17
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.972
13:0314,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1406
|Açılış
|: 14,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
13:0315,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
13:03921,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 22,02
|Açılış
|: 921,26
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler13:03
|SELVA
|18,76
|24.909.331
|% 9,96
|
|ATSYH
|15,45
|1.029.121
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|140.995.463
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|1.074.669
|% 9,86
|
|PETUN
|24,16
|56.988.202
|% 9,52
|
|SANEL
|8,01
|3.207.902
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,91
|13.894.577
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|8.832.618
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|67.029.842
|% -9,76
|
|MARTI
|2,07
|12.630.940
|% -8,81
|
|KRDMD
|13,63
|1.832.182.235
|% 0,81
|
|EREGL
|34,42
|1.113.797.479
|% 1,24
|
|GARAN
|11,72
|924.516.830
|% -1,10
|
|THYAO
|24,72
|914.785.848
|% -2,29
|
|KOZAL
|132,40
|785.760.707
|% 2,87
|
|ODAS
|1,35
|229.000.028
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,98
|394.611.441
|% 3,11
|
|KRDMD
|13,63
|1.832.182.235
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,04
|207.889.995
|% 0,00
|
|PETKM
|8,09
|657.815.209
|% 1,12
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3453
|14,3548
|% 0,99
|
|Euro
|15,5573
|15,5826
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,8418
|18,9363
|% 0,35
|
|Frank
|15,4486
|15,5416
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8116
|3,8307
|% 0,91
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|28,63
|
|Altın Gr.
|922
|922
|22,80
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|145,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|149,18
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|72,17
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|36,08
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|12,00
|0,29
|
|B. Petrol
|126
|126
|8,05
|