***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2022 20:17
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026957
BIST
11:172.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,77
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:1714,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0731
|Açılış
|: 14,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:1715,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0685
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,7806
En Düşük
15,6090
11:17900,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,43
|Açılış
|: 899,69
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IMASM
|19,96
|13.258.729
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.076.189
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.567.240
|% 9,74
|
|TIRE
|16,79
|64.526.189
|% 8,74
|
|INTEM
|68,50
|28.003.282
|% 8,47
|
|PETUN
|24,38
|36.276.125
|% -8,28
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,85
|76.220.245
|% -6,91
|
|ODAS
|2,49
|276.366.427
|% -6,39
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,76
|2.637.161.784
|% 5,05
|
|THYAO
|42,58
|1.198.474.386
|% -0,23
|
|KOZAL
|183,70
|623.700.214
|% 3,38
|
|KRDMD
|15,54
|468.738.007
|% -0,77
|
|KOZAA
|33,90
|452.326.895
|% 4,31
|
|SISE
|19,76
|2.637.161.784
|% 5,05
|
|ODAS
|2,49
|276.366.427
|% -6,39
|
|YKBNK
|4,85
|370.717.828
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,68
|202.327.833
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|55.774.316
|% 0,00
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9292
|14,9341
|% 0,49
|
|Euro
|15,7655
|15,7806
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,3358
|18,4278
|% 0,18
|
|Frank
|15,0665
|15,1572
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9675
|3,9874
|% 0,48
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,78
|
|Altın Gr.
|898
|899
|1,93
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,29
|