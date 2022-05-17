***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.05.2022 16:06
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Raporun portföy kısmında yer alan gösterim hatası düzeltilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030876
BIST
16:362.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 23,71
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:3615,7715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2304
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:3616,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,4039
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:36925,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,02
|Açılış
|: 925,02
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EGEPO
|8,03
|45.299.871
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.288.482
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.538.914
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.599
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.397.620
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.058.082
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,75
|81.861.931
|% -6,16
|
|THYAO
|42,90
|2.931.308.942
|% 0,42
|
|SISE
|19,95
|2.201.095.811
|% 3,37
|
|AKBNK
|7,91
|1.187.864.562
|% -0,75
|
|SAHOL
|19,47
|1.162.841.183
|% 1,25
|
|KRDMD
|14,94
|1.162.384.766
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,65
|781.456.431
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|1.065.994.704
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,16
|184.340.803
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,91
|1.187.864.562
|% -0,75
|
|SISE
|19,95
|2.201.095.811
|% 3,37
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7314
|15,7715
|% 1,48
|
|Euro
|16,5923
|16,6441
|% 2,49
|
|Sterlin
|19,5760
|19,6742
|% 2,58
|
|Frank
|15,7861
|15,8812
|% 2,23
|
|Riyal
|4,1860
|4,2070
|% 1,39
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,50
|
|Altın Gr.
|927
|928
|16,62
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.294
|122,00
|
|Tam
|6.154
|6.312
|101,71
|
|Yarım
|2.974
|3.054
|49,20
|
|Çeyrek
|1.492
|1.527
|24,60
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,20
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,01
|
Seans Raporu
16:36
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