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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

17.05.2022 16:06
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aylık Raporun portföy kısmında yer alan gösterim hatası düzeltilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030876


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 8,03 45.299.871 % 10,00  
ORCAY 19,91 217.288.482 % 10,00  
IMASM 38,78 67.538.914 % 9,98  
EUHOL 2,76 25.794.599 % 9,96  
MANAS 23,70 27.397.620 % 9,93  
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16:36 Alış Satış %  
Dolar 15,7314 15,7715 % 1,48  
Euro 16,5923 16,6441 % 2,49  
Sterlin 19,5760 19,6742 % 2,58  
Frank 15,7861 15,8812 % 2,23  
Riyal 4,1860 4,2070 % 1,39  
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16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 0,50  
Altın Gr. 927 928 16,62  
Cumhuriyet 6.200 6.294 122,00  
Tam 6.154 6.312 101,71  
Yarım 2.974 3.054 49,20  
Çeyrek 1.492 1.527 24,60  
Gümüş.Ons 21,66 21,68 0,04  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 0,20  
B. Petrol 114 114 0,01  
Seans Raporu 16:36
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