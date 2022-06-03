***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 17:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034607
BIST
17:582.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,34
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:5816,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0701
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:5817,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0564
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:58986,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,29
|Açılış
|: 986,68
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,68
BIST En Aktif Hisseler17:58
|TETMT
|233,20
|17.478.373
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.537.409
|% 10,00
|
|KORDS
|54,20
|316.061.094
|% 9,94
|
|BOBET
|5,97
|137.008.258
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.145.122
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|7.308.296
|% -9,97
|
|PENTA
|466,20
|104.220.338
|% -9,12
|
|PSGYO
|10,61
|342.627.730
|% -9,08
|
|KLSYN
|2,06
|43.587.492
|% -8,44
|
|MEPET
|2,99
|11.743.510
|% -6,56
|
|SASA
|43,72
|4.047.218.340
|% 8,76
|
|THYAO
|48,12
|3.818.803.072
|% -2,98
|
|KARSN
|7,22
|2.532.559.347
|% 0,42
|
|EREGL
|34,52
|1.557.165.522
|% -0,46
|
|KRDMD
|15,01
|1.474.408.653
|% -1,44
|
|KARSN
|7,22
|2.532.559.347
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,94
|873.200.179
|% 2,34
|
|TSKB
|2,22
|450.750.717
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,78
|548.955.483
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,85
|779.272.387
|% 0,00
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5136
|16,5241
|% 0,43
|
|Euro
|17,7130
|17,7550
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6198
|20,7232
|% -0,10
|
|Frank
|17,0936
|17,1966
|% -0,13
|
|Riyal
|4,3896
|4,4116
|% 0,32
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-12,14
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,10
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,97
|
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