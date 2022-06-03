***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 17:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034618
BIST
17:592.604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,18
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:5916,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0701
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:5917,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0564
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:59986,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,29
|Açılış
|: 986,68
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,68
BIST En Aktif Hisseler17:57
|TETMT
|233,20
|17.469.978
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.528.351
|% 10,00
|
|KORDS
|54,20
|314.126.913
|% 9,94
|
|BOBET
|5,97
|136.937.245
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.103.082
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|7.039.094
|% -9,97
|
|PENTA
|464,10
|103.360.917
|% -9,53
|
|PSGYO
|10,58
|341.027.122
|% -9,34
|
|KLSYN
|2,09
|42.782.299
|% -7,11
|
|MEPET
|2,99
|11.392.241
|% -6,56
|
|SASA
|43,78
|3.989.494.020
|% 8,91
|
|THYAO
|48,10
|3.768.542.319
|% -3,02
|
|KARSN
|7,24
|2.509.454.481
|% 0,70
|
|EREGL
|34,46
|1.541.767.967
|% -0,63
|
|KRDMD
|15,04
|1.440.090.869
|% -1,25
|
|KARSN
|7,24
|2.509.454.481
|% 0,70
|
|DOHOL
|3,94
|864.246.135
|% 2,34
|
|TSKB
|2,24
|439.762.562
|% 6,67
|
|EKGYO
|2,80
|532.899.594
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,85
|769.248.254
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5014
|16,5454
|% 0,56
|
|Euro
|17,7111
|17,7498
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,6242
|20,7276
|% -0,07
|
|Frank
|17,0965
|17,1995
|% -0,12
|
|Riyal
|4,3915
|4,4135
|% 0,36
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-12,75
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,81
|
Seans Raporu
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