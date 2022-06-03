***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 17:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034621
BIST
17:582.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,83
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:5816,5454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0914
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:5817,7498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0512
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:58986,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,29
|Açılış
|: 986,68
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,68
BIST En Aktif Hisseler17:56
|HEDEF
|6,93
|86.537.409
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.469.978
|% 10,00
|
|KORDS
|54,20
|315.705.325
|% 9,94
|
|BOBET
|5,97
|136.937.245
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.103.082
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|7.042.723
|% -9,97
|
|PENTA
|464,00
|103.663.089
|% -9,55
|
|PSGYO
|10,61
|342.178.066
|% -9,08
|
|KLSYN
|2,08
|43.181.308
|% -7,56
|
|MEPET
|2,98
|11.629.453
|% -6,88
|
|SASA
|43,56
|4.021.809.748
|% 8,36
|
|THYAO
|48,08
|3.796.074.506
|% -3,06
|
|KARSN
|7,25
|2.520.823.565
|% 0,83
|
|EREGL
|34,50
|1.550.163.311
|% -0,52
|
|KRDMD
|15,01
|1.462.193.967
|% -1,44
|
|KARSN
|7,25
|2.520.823.565
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,94
|867.351.152
|% 2,34
|
|TSKB
|2,22
|447.921.756
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,79
|546.866.993
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,84
|778.034.187
|% -0,21
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5157
|16,5229
|% 0,42
|
|Euro
|17,7108
|17,7532
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6358
|20,7393
|% -0,02
|
|Frank
|17,1024
|17,2054
|% -0,08
|
|Riyal
|4,3925
|4,4145
|% 0,38
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-8,83
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,40
|
Seans Raporu
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