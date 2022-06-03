***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 17:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034620
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0387
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,3494
18:0517,6045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0941
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05977,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,68
|Açılış
|: 979,88
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
973,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4117
|16,4153
|% -0,24
|
|Euro
|17,5881
|17,6045
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,4444
|20,5470
|% -0,94
|
|Frank
|16,9882
|17,0906
|% -0,75
|
|Riyal
|4,3640
|4,3859
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-17,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-9,09
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,95
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,19
|
|B. Petrol
|121
|121
|3,70
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