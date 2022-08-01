***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.08.2022 17:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050432
BIST
17:392.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 61,23
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.655
En Düşük
2.600
17:3917,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:3918,4457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1248
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4457
En Düşük
18,2568
17:391.019,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.019,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:39
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TRGYO
|8,60
|114.580.607
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|40.890.901
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|6.024.295
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.336.274
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|138.779.194
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.695.979
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.084.613
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|106.984.733
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,35
|3.151.696.845
|% 1,88
|
|SISE
|23,06
|2.968.426.768
|% 5,68
|
|SASA
|45,98
|1.840.014.755
|% 3,37
|
|EKGYO
|3,13
|1.193.474.753
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,86
|1.111.732.115
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,13
|1.193.474.753
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,86
|1.111.732.115
|% 2,32
|
|ODAS
|3,89
|721.129.821
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,71
|274.896.568
|% 0,00
|
|SISE
|23,06
|2.968.426.768
|% 5,68
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9288
|17,9466
|% 0,19
|
|Euro
|18,4198
|18,4457
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,9517
|22,0618
|% 0,94
|
|Frank
|18,8126
|18,9259
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% 0,14
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|1,72
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.802
|6.859
|25,00
|
|Yarım
|3.314
|3.353
|12,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-4,35
|
Seans Raporu
17:39
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, FROTO, TKFEN
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 64 artarak (% 2.39 ) 2, 341
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FLAP, ICBCT, CANTE, YBTAS, IHLGM, RTALB, OZRDN, AGYO, NTGAZ, IHGZT
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17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, IMASM, KZBGY, YAYLA, DOBUR, DIRIT
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17:54
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