***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.08.2022 17:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050436
BIST
17:392.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 61,23
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.655
En Düşük
2.600
17:3917,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:3918,4457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1248
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4457
En Düşük
18,2568
17:391.019,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.019,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:39
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TRGYO
|8,60
|114.600.404
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|40.890.901
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.336.274
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.293.911
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|138.872.251
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.695.979
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.094.948
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|107.095.413
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,35
|3.164.260.204
|% 1,88
|
|SISE
|23,08
|2.986.406.664
|% 5,77
|
|SASA
|46,22
|1.854.978.799
|% 3,91
|
|EKGYO
|3,13
|1.195.845.657
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,86
|1.117.708.374
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,13
|1.195.845.657
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,86
|1.117.708.374
|% 2,32
|
|ODAS
|3,89
|721.668.100
|% 4,29
|
|KRPLS
|6,21
|538.120.889
|% 9,91
|
|TSKB
|2,64
|231.096.564
|% 0,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9288
|17,9466
|% 0,19
|
|Euro
|18,4198
|18,4457
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,9435
|22,0535
|% 0,90
|
|Frank
|18,8139
|18,9273
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,14
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|1,31
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.806
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.316
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-4,37
|
Seans Raporu
17:39
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, FROTO, TKFEN
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 64 artarak (% 2.39 ) 2, 341
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : FLAP, ICBCT, CANTE, YBTAS, IHLGM, RTALB, OZRDN, AGYO, NTGAZ, IHGZT
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17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, IMASM, KZBGY, YAYLA, DOBUR, DIRIT
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17:54
YBTAS, RTALB, TRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında