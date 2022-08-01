***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.08.2022 18:24
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050569
BIST
10:082.666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,52
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.666
En Düşük
2.657
10:0817,9515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0657
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9551
En Düşük
17,8517
10:0818,4050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:081.023,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.023,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|CANTE
|62,15
|7.225.682
|% 8,18
|
|YAYLA
|5,07
|1.681.182
|% -9,95
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|IMASM
|65,15
|4.507.608
|% -7,00
|
|TATGD
|17,67
|4.609.424
|% -6,01
|
|ASUZU
|280,80
|10.519.762
|% -3,67
|
|THYAO
|51,80
|132.422.449
|% 0,58
|
|SISE
|22,80
|117.463.277
|% -1,30
|
|KRPLS
|6,55
|55.673.536
|% 5,48
|
|EKGYO
|3,14
|45.749.230
|% 0,00
|
|SASA
|46,60
|43.767.042
|% 0,22
|
|EKGYO
|3,14
|45.749.230
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|38.114.110
|% -0,38
|
|ODAS
|3,89
|38.712.681
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,55
|55.673.536
|% 5,48
|
|YKBNK
|4,84
|32.560.560
|% -0,21
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9458
|17,9496
|% 0,36
|
|Euro
|18,3868
|18,4062
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,8560
|21,9656
|% -0,05
|
|Frank
|18,7825
|18,8957
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,28
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,56
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.830
|6.891
|8,00
|
|Yarım
|3.328
|3.369
|4,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,22
|